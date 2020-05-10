Class of 2020: Tri-Valley High School graduates

DOWNS — Tri-Valley High School expects to hold a graduation ceremony June or July. The original date was May 10.
Graduates are:
A-M
Anaiah Akwa, Makenna Barker, Cassandra Bean, Bryce Bedillion, Lianna Benjamin, Nicholas Bierman, Sarah Boll, Derick Brown, James Butler, Lauren Carter, Emily Chaszar, Dylan Connor, Jacob Corsaw, Todd Daniels, Regan Danko, Payton Davis, John Devine, Kevin Dickey, Samuel Dickey, Tyler Dischert, Brenna Donovan, Erin Foley, Brylee Folks, Sydney Garrels, Eli Gossett, Morgan Hauptman, Logan Haworth, Logan Hempstead, Elissa Howard, William Johnson, Alexandria Jones, Jacob Jones, Leah Kelly, Andrew Kitterman, Cecelia Kraft, Alivia Larson, Nathan Larson, Vanessa Maguire, Camdyn McFarland, Joelle Misch and Jack Moore.
N-Z
Sydney Nelson, Cole Neubauer, Makenna O'Rourke, Kendall Peck, Emily Regenold, Kendall Reiling, Austin Reynolds, Piercen Rice, Toby Roberson, Drew Rudsinski, James Salzbrunn, Elizabeth Shepard, Jacob Simpson, Ella Steffen, Ryan Steiner, Grace Stevens, Madison Streenz, Nathan Sutton, Kyleigh Tinervin, John Vance, Melissa Vroman, Veerle Wallenburg, Alexis Ward, Ella Wargo, Katelyn Weinheimer, Nickolas White, Yakov Will, Patrick Williams, Kaitlyn Winowiecki, Lily Young and Braden Zenor.
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