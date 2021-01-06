Funerals pending 1/7/221

LEESMAN, Barbara A., 87, Lincoln, formerly of Atlanta, died Tuesday (Jan. 5, 2021). Quiram Peasley Funeral Home, Atlanta.
STAFFORD, Kevin Lee, 66, Annapolis, Maryland, died Dec. 18, 2020. Williamson Airsman Hires Funeral Home, Jacksonville.
LEESMAN, Barbara A., 87, Lincoln, formerly of Atlanta, died Tuesday (Jan. 5, 2021). Quiram Peasley Funeral Home, Atlanta.
STAFFORD, Kevin Lee, 66, Annapolis, Maryland, died Dec. 18, 2020. Williamson Airsman Hires Funeral Home, Jacksonville.
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