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Funerals pending 8/25/20

Funerals pending 8/25/20

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ARBUCKLE, Randy, 62, Bloomington, died Monday (Aug. 24, 2020) at his home. Kibler-Brady-Ruestman Memorial Home, Bloomington.

BIER, Robert, 70, Bloomington, died Monday (Aug. 24, 2020). Kibler-Brady-Ruestman Memorial Home, Bloomington.

CARTER, Mary Alice, 75, Bloomington, died Sunday (Aug. 23, 2020). Beck Memorial Home, Bloomington.

IMMKE, Joshua, 23, Bloomington, died Sunday (Aug. 23, 2020). Kibler-Brady-Ruestman Memorial Home, Bloomington.

MARTIN, Thomas, 70, Bloomington, died Sunday (Aug. 23, 2020). Kibler-Brady-Ruestman Memorial Home, Bloomington.

MEREDITH, Janet, 78, Normal, died Monday (Aug. 24, 2020). Kibler-Brady-Ruestman Memorial Home, Bloomington.

NICHOLAS, Mary, 87, Bloomington, died Monday (Aug. 24, 2020). Kibler-Brady-Ruestman Memorial Home, Bloomington.

PATERSON, Patricia, 86, Roanoke, died Sunday (Aug. 23, 2020). Knapp-Johnson-Harris Funeral Home, Roanoke.

ROGERS, Sue, 83, Maroa, died Sunday (Aug. 23, 2020). Calvert Funeral Home, Clinton.

VAN SCHELT, Jane, 68, Normal, died Sunday (Aug. 23, 2020). Kibler-Brady-Ruestman Memorial Home, Bloomington.

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