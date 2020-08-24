Funerals pending 8/25/20

ARBUCKLE, Randy, 62, Bloomington, died Monday (Aug. 24, 2020) at his home. Kibler-Brady-Ruestman Memorial Home, Bloomington.
BIER, Robert, 70, Bloomington, died Monday (Aug. 24, 2020). Kibler-Brady-Ruestman Memorial Home, Bloomington.
CARTER, Mary Alice, 75, Bloomington, died Sunday (Aug. 23, 2020). Beck Memorial Home, Bloomington.
IMMKE, Joshua, 23, Bloomington, died Sunday (Aug. 23, 2020). Kibler-Brady-Ruestman Memorial Home, Bloomington.
MARTIN, Thomas, 70, Bloomington, died Sunday (Aug. 23, 2020). Kibler-Brady-Ruestman Memorial Home, Bloomington.
MEREDITH, Janet, 78, Normal, died Monday (Aug. 24, 2020). Kibler-Brady-Ruestman Memorial Home, Bloomington.
NICHOLAS, Mary, 87, Bloomington, died Monday (Aug. 24, 2020). Kibler-Brady-Ruestman Memorial Home, Bloomington.
PATERSON, Patricia, 86, Roanoke, died Sunday (Aug. 23, 2020). Knapp-Johnson-Harris Funeral Home, Roanoke.
ROGERS, Sue, 83, Maroa, died Sunday (Aug. 23, 2020). Calvert Funeral Home, Clinton.
VAN SCHELT, Jane, 68, Normal, died Sunday (Aug. 23, 2020). Kibler-Brady-Ruestman Memorial Home, Bloomington.
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