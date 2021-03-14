Check out Heart of Illinois Conference all-star basketball teams

BASKETBALL
HIGH SCHOOL BOYS
HOIC all-stars
FIRST TEAM
*John Blumeyer, Sr.;Deer Creek-Mackinaw
*Jaxon Cusac-McKay, Sr.;Fieldcrest
Tazden Eller, Sr;Heyworth
*Trevor Heffren, Jr.;Eureka
Henry Lorton, Sr.;Fieldcrest
Logan Petersen, Sr.;LeRoy
*Asa Smith, Jr.;El Paso-Gridley
SECOND TEAM
Carson Brozenec, Sr.;Fisher
Max Buckles, Sr.;LeRoy
Cory Land, Sr.;Fieldcrest
Ben Peacock, Jr.;Lexington
Tyler Pfaff, Jr.;Flanagan-Cornell
Reece Ramirez, Sr.;Ridgeview
Braden Roesch, Sr.;GCMS
Lane Thomann, Jr.;Deer Creek-Mackinaw
HONORABLE MENTION
Jake Funk, Jr., EPG; Gavin Hicklin, Sr., Heyworth; Luke Ihlenfeldt, Jr., EPG; Matt Martin, Sr., Eureka; Noah Nordstrom, Sr., Fieldcrest; TJ Norman, Sr., Tri-Valley; Nate Perry, Sr., LeRoy; Zach Smith, Sr., Dee-Mack.
FIRST TEAM ALL-DEFENSE
*John Blumeyer, Sr., Dee-Mack; Mason Buckles, Sr., LeRoy; *Henry Lorton, Sr., Fieldcrest; *TJ Norman, Sr., Tri-Valley; William Weber, Jr., Flanagan-Cornell.
HONORABLE MENTION ALL-DEFENSE
Colby Blunier, Sr., Eureka; Logan Friedmansky, So., Lexington.
(*) - unanimous selection.
HIGH SCHOOL GIRLS
HOIC all-stars
FIRST TEAM
Jordyn Cannon, Jr.;El Paso-Gridley
Ella Ausmus, So.;Eureka
Ellie Cahill, So.;Eureka
Ashlyn May, So.;Fieldcrest
*Alli Fuller, Sr.;Tremont
Whitney Rumbold, So.;Tremont
Addison Ritchie, Jr.;Tri-Valley
SECOND TEAM
Addison Swadinsky, So.;Deer Creek-Mackinaw
Haley Carver, So.;Fieldcrest
Paige Ruppert, Jr.;Heyworth
Callie Warlow, Jr.;LeRoy
Emma Boyd, Jr;Lexington
Peyton Rinkenberger, Jr.;Ridgeview
Alexis Ferrell, Jr;Tri-Valley
HONORABLE MENTION
Michaela Kelly, Jr., EPG; Ashley Nohl, Jr., Eureka; Ella Goodrich, Jr., Fieldcrest; Kallie Evans, So., Fisher; Raeghan Morefield, Jr., Heyworth; Tiffany Bargmann, Sr., LeRoy; Abby Scott, Sr., Tremont.
ALL-DEFENSE TEAM
Jordyn Cannon, Jr., EPG; Ellie Cahill, So., Eureka; Kallie Evans, So., Fisher; Emma Boyd, Jr., Lexington; *Abby Scott, Sr., Tremont.
HONORABLE MENTION ALL-DEFENSE
Carolyn Megow, So., Fieldcrest; Reese Rapson, So., Heyworth; Tiffany Bargmann, Sr., LeRoy; Whitney Leipold, Sr., Tri-Valley.
(*) - unanimous selection.