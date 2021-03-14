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Check out Heart of Illinois Conference all-star basketball teams
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agate

Check out Heart of Illinois Conference all-star basketball teams

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Prep sports graphic

BASKETBALL

HIGH SCHOOL BOYS

HOIC all-stars

FIRST TEAM

*John Blumeyer, Sr.;Deer Creek-Mackinaw

*Jaxon Cusac-McKay, Sr.;Fieldcrest

Tazden Eller, Sr;Heyworth

*Trevor Heffren, Jr.;Eureka

Henry Lorton, Sr.;Fieldcrest

Logan Petersen, Sr.;LeRoy

*Asa Smith, Jr.;El Paso-Gridley

SECOND TEAM

Carson Brozenec, Sr.;Fisher

Max Buckles, Sr.;LeRoy

Cory Land, Sr.;Fieldcrest

Ben Peacock, Jr.;Lexington

Tyler Pfaff, Jr.;Flanagan-Cornell

Reece Ramirez, Sr.;Ridgeview

Braden Roesch, Sr.;GCMS

Lane Thomann, Jr.;Deer Creek-Mackinaw

HONORABLE MENTION

Jake Funk, Jr., EPG; Gavin Hicklin, Sr., Heyworth; Luke Ihlenfeldt, Jr., EPG; Matt Martin, Sr., Eureka; Noah Nordstrom, Sr., Fieldcrest; TJ Norman, Sr., Tri-Valley; Nate Perry, Sr., LeRoy; Zach Smith, Sr., Dee-Mack.

FIRST TEAM ALL-DEFENSE

*John Blumeyer, Sr., Dee-Mack; Mason Buckles, Sr., LeRoy; *Henry Lorton, Sr., Fieldcrest; *TJ Norman, Sr., Tri-Valley; William Weber, Jr., Flanagan-Cornell.

HONORABLE MENTION ALL-DEFENSE

Colby Blunier, Sr., Eureka; Logan Friedmansky, So., Lexington.

(*) - unanimous selection.

HIGH SCHOOL GIRLS

HOIC all-stars

FIRST TEAM

Jordyn Cannon, Jr.;El Paso-Gridley

Ella Ausmus, So.;Eureka

Ellie Cahill, So.;Eureka

Ashlyn May, So.;Fieldcrest

*Alli Fuller, Sr.;Tremont

Whitney Rumbold, So.;Tremont

Addison Ritchie, Jr.;Tri-Valley

SECOND TEAM

Addison Swadinsky, So.;Deer Creek-Mackinaw

Haley Carver, So.;Fieldcrest

Paige Ruppert, Jr.;Heyworth

Callie Warlow, Jr.;LeRoy

Emma Boyd, Jr;Lexington

Peyton Rinkenberger, Jr.;Ridgeview

Alexis Ferrell, Jr;Tri-Valley

HONORABLE MENTION

Michaela Kelly, Jr., EPG; Ashley Nohl, Jr., Eureka; Ella Goodrich, Jr., Fieldcrest; Kallie Evans, So., Fisher; Raeghan Morefield, Jr., Heyworth; Tiffany Bargmann, Sr., LeRoy; Abby Scott, Sr., Tremont.

ALL-DEFENSE TEAM

Jordyn Cannon, Jr., EPG; Ellie Cahill, So., Eureka; Kallie Evans, So., Fisher; Emma Boyd, Jr., Lexington; *Abby Scott, Sr., Tremont.

HONORABLE MENTION ALL-DEFENSE

Carolyn Megow, So., Fieldcrest; Reese Rapson, So., Heyworth; Tiffany Bargmann, Sr., LeRoy; Whitney Leipold, Sr., Tri-Valley.

(*) - unanimous selection.

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